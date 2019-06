Diritti TV Champions League, RAI perde la battaglia contro Sky

La RAI, tramite una breve nota stampa pubblicata sul proprio sito web ufficiale, ha annunciato che la sezione imprese del Tribunale di Milano ha respinto il decreto d'urgenza presentato contro Sky sulla questione dei diritti televisivi delle partite in chiaro della Champions League.

Il giudice Pier Luigi Perrotti, infatti, non avrebbe riconosciuto la sussistenza di un "danno irreparabile" al punto da presentare un provvedimento d'urgenza.

"In merito al ricorso presentato dalla Rai, il Tribunale di Milano non ha affrontato il merito della questione, limitandosi a rilevare la mancanza dei requisiti per una pronuncia d'urgenza. La Rai ricorrerà per vedere riconosciute le proprie ragioni e assicurare al proprio pubblico la visione delle partite di Champions League per le prossime due stagioni" sottolinea la televisione di Viale Mazzini, che si era rivolta al Tribunale per evitare la sospensione dell'esecuzione dei contratti in essere con Sky, che deterrà i diritti per la trasmissione di tutte le partite della massima competizione europea anche per le prossime due stagioni.

La questione quindi è tutt'altro che chiusa e come abbiamo raccontato lo scorso febbraio, non è da escludere un ritorno in chiaro su Mediaset, che ha trasmesso la Champions League fino a due anni fa, registrando però non certo il riscontro sperato. La decisione del tribunale infatti consentirà alla pay tv di avviare i negoziati con altre parti per la trasmissione in chiaro delle partite di Coppa Campioni per i prossimi due anni.