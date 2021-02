Per i diritti TV dei Mondiali 2022 è sfida tra RAI ed Amazon: Sky e Mediaset fuori

Sul tavolo non c'è solo la gara d'assegnazione per i diritti tv della Serie A, che ieri hanno registrato il rilancio in extremis di Sky, ma anche quelli per i Mondiali che si terranno nel 2022 in Qatar, a Dicembre. Secondo quanto riportato da Radiocor, la pay tv di Comcast si sarebbe già tirata fuori e sarebbe scontro a due.

In lizza per portare a casa il pacchetto ci sono infatti solo la Rai, che con ogni probabilità trasmetterà le partite della Nazionale Italiana, ed Amazon che esordirà nel settore televisivo nel Bel Paese dopo l'acquisto del pacchetto per la trasmissione di 16 match di Champions League dalla prossima stagione.

Anche qui però sono da registrare alcuni ritardi: la FIFA attendeva le offerte entro il 16 Febbraio, e non è chiaro se siano arrivate o meno. Radiocor non esclude che le offerte della TV di Viale Mazzini e della società di Jeff Bezos siano complementari: i pacchetti sul tavolo sono tre e danno ampio margine di manovra alle due emittenti.

Si sarebbe tirata fuori dalla corsa anche Mediaset, che però potrebbe tornare in gioco solo per i diritti tv in chiaro nel caso in cui non dovesse qualificarsi la nostra nazionale, come avvenuto nel'ormai lontano 2018.