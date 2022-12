Diritti TV Serie A 2024-27, l'AGCOM vara le nuove linee guida: si punta sulla qualità

Mentre si attende la fine dei Mondiali di Qatar 2022, con la finalissima tra Argentina e Francia in programma domenica prossima, il Consiglio dell’AGCOM con la seduta di ieri 14 Dicembre 2022 ha approvato le nuove linee guida per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A.

In attesa del bando, che coprirà le stagioni sportive 2024/25, 2025/26 e 2026/27, l’AGCOM ha evidenziato che le nuove linee guida contengono le disposizioni sulla procedura di vendita, le modalità di composizione dei pacchetti ed i requisiti che dovranno rispettare gli operatori aggiudicatari. “L’Autorità ha raccomandato il ricorso a modalità di aggiudicazione dei diritti che, nel rispetto dell’autonomia negoziale, consentano la più ampia diffusione delle partite presso gli utenti” spiega AGCOM in una nota, dove evidenzia che nel testo sono anche state inserite delle “dettagliate indicazioni” per assicurare il rispetto degli standard di regolarità del servizio e di qualità trasmissiva, probabilmente sulla scia di quanto avvenuto ad inizio stagione con i problemi riscontrati su DAZN.

L’AGCOM ha anche fatto tesoro del caso legato alla rilevazione degli ascolti, e per tale motivo nelle nuove linee guida si parla anche del fatto che i broadcaster aggiudicatari debbano “a garantire le rilevazioni degli indici d’ascolto secondo i parametri indicati dall’Autorità”.

Per la Lega Calcio è stato introdotto l’obbligo di “garantire l’esercizio del diritto di cronaca fornendo le immagini anche degli spalti”.

L’obiettivo dell’ad di Lega Serie A Luigi De Siervo è assegnare i diritti TV entro fine stagione 2022/23.