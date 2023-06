Diritti TV Serie A 2024/29: arrivate offerte da Sky, DAZN e Mediaset, niente Amazon

Nel corso dell’assemblea di Lega della Serie A sono state svelate le offerte presentate dai broadcaster per i diritti tv del Campionato. Nonostante le molte opzioni messe a disposizione dal bando, a sfidarsi saranno tre emittenti: DAZN, Sky e Mediaset.

Non è arrivata infatti alcuna offerta né da Rai, tanto meno da Amazon e Discovery.

Dal suo canto, DAZN avrebbe presentato un’offerta per riproporre una situazione simile a quella vissuta negli ultimi anni: la piattaforma di streaming punta ad essere la principale TV del Campionato di Serie A, ed avrebbe manifestato interesse nei confronti dei pacchetti che garantiscono il maggior numero di esclusive per ogni turno, da 7 a 9 partite. Non è da escludere che l’OTT abbia anche deciso di presentare proposte per cinque anni e non tre, una possibilità aperta dalla recente modifica alla Legge Melandri.

Un’offerta è arrivata anche da Sky che di recente ha rinnovato i diritti tv della Champions League. Non è chiaro per quali pacchetti abbia manifestato interesse la pay tv, però.

Sullo sfondo c’è anche Mediaset, che potrebbe aver presentato una proposta per la trasmissione in chiaro di una partita a turno: per il Biscione potrebbero aprirsi le porte del match di sabato alle 20:45.

I diritti tv ovviamente non sono stati ancora assegnati, ed i tre broadcaster ora dovranno andare alle trattative private per raggiungere un accordo in grado di soddisfare tutti.