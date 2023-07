Diritti TV Serie A 2024/29, De Siervo conferma le difficoltà: 'le TV vogliono risparmiare'

Mentre DAZN è sbarcato su Tivùsat, si continua a parlare della gara d’assegnazione per i diritti televisivi della Serie A 2024/2029, per cui ancora non è stata presa una decisione finale. A parlare è stato l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, in occasione de “La Politica nel Pallone” su Radio Rai.

L’amministratore delegato del campionato ha osservato che l’obiettivo che si è prefissata la Lega è di sfondare il muro del miliardo di Euro per stagione, in modo tale da superare i 927 milioni di Euro l’anno versati da DAZN e Sky per il triennio che si sta per concludere. Tuttavia, l’ostacolo principale secondo De Siervo è rappresentato dal fatto che “i broadcaster stanno cercando di risparmiare il più possibile perchè non ci sono concorrenti diretti”.

Secondo De Siervo, “le tv vogliano un po’ approfittarsi di questa situazione di scarsa competitività. Sono tre soggetti importantissimi, ma concorrono per pacchetti diversi e hanno ambizioni diverse. Da qui la difficoltà di creare quell’ultimo scatto per l’assegnazione dei diritti. Se non dovessimo assegnare i diritti con l’estate, a settembre partiremo con l’attività di preparazione del contenuto”.

De Siervo ha anche parlato della recente approvazione della legge anti pirateria, ed ha manifestato ancora una volta tutta la sua contentezza a riguardo. Tuttavia, ha comunque evidenziato i limiti della norma: “la Legge da sola non basta ovviamente, serve la sua esecuzione, con la speranza che entro 30 minuti si riesca a intervenire sulle trasmissioni in diretta. Con questa modalità le partite possono essere protette. Chi paga un prezzo per vedere le partite tramite i siti pirata arricchisce le organizzazioni criminali e toglie un pezzo di futuro al calcio italiano” ha affermato.