Diritti TV Serie A 2024/29: riprendono le trattative con DAZN, Mediaset e Sky

Mentre il campionato entra nel vivo, riprende la corsa anche all’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo quinquennio. Nella fattispecie, nel corso delle prossime settimane riprenderà la fase delle trattative private che la Lega dovrà tenere con i tre broadcaster che hanno manifestato interesse.

L’obiettivo ultimo è superare quota 900 milioni di Euro di ricavi ma il traguardo si preannuncia tutt’altro che semplice. Secondo quanto emerso, attualmente Sky, Mediaset e DAZN avrebbero presentato proposte offerte per 870 milioni di Euro suddivise in questo modo:

DAZN : 700 milioni di Euro per il pacchetto più corposo comprensivo dei diritti di trasmissione in streaming e digitale

: 700 milioni di Euro per il pacchetto più corposo comprensivo dei diritti di trasmissione in streaming e digitale Sky : offerta tra 100 e 110 milioni di Euro per il pacchetto comprensivo di una parte dei diritti tv satellitari e digitali;

: offerta tra 100 e 110 milioni di Euro per il pacchetto comprensivo di una parte dei diritti tv satellitari e digitali; Mediaset: 60 milioni di Euro per il pacchetto che garantisce la trasmissione di una partita a turno in chiaro.

Un primo giro di trattative sarebbe in programma il 6 Ottobre, dinanzi alla commissione composta dai rappresentanti delle squadre che ovviamente giocheranno al rialzo per cercare di avvicinarsi ai 900 milioni di Euro. Il 9 Ottobre, ovvero il lunedì successivo, è in programma un’assemblea di Lega dove saranno discusse le offerte.

La settimana che si sta per aprire però si preannuncia fondamentale e mette la Serie A dinanzi ad un bivio. In caso di mancato accordo, o si procede con una nuova fase di trattative private, o con un nuovo bando o con la creazione del canale della Lega.