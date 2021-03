Diritti TV Serie A 2021-24, assegnazione in alto mare: nessun accordo tra i club

E' ancora in alto mare la partita per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A 2021-24. Secondo quanto riportato dall'ANSA, infatti, i 20 club del campionato ancora non avrebbero trovato alcun accordo, a poche ore dalla nuova assemblea convocata dal presidente Dal Pino.

A quanto pare, in Lega ci sarebbe un clima da tutti contro tutti, non solo per ragioni televisive ma anche sportive. L'agenzia di stampa racconta infatti che ad agitare le acque ci sarebbe il rinvio del match tra Juventus e Napoli, che ha innervosito non poco la Roma.

L'empasse, qualora dovesse essere confermato, avvicina pericolosamente la trattativa alla data x del 29 Marzo, quando scadranno le offerte presente da Sky e DAZN. Il rischio da calcolare è che si debba ripartire di nuovo da zero, a pochissimi mesi dal via della nuova stagione calcistica. Per la Lega si tratterebbe di una sconfitta importante, dal momento che si dovrebbe passare prima attraverso le trattative per gli intermediari indipendenti e per il canale della Serie A, che però garantirebbero guadagni inferiori rispetto a quelli messi sul piatto dalla piattaforma di streaming e la pay tv.

Non è escluso che i club possano riunirsi nuovamente nei prossimi giorni, per trovare un accordo in extremis.

TIM ha presentato un piano per migliorare la qualità dello streaming, ma a quanto pare la proposta non convincerebbe.