Diritti TV Serie A 2021-24: la Lega spinge per la partita in chiaro di lunedì

Il domino dei diritti tv della Serie A ancora non si è chiuso, e vista la situazione di stallo che si è creata in Lega Calcio, con i club spaccati sul da farsi e DAZN sempre più vicina al colpaccio, è improbabile che si trovi una soluzione in settimana. Nel frattempo però arrivano delle dichiarazioni importanti da parte dall'AD di Lega Serie A.

Luigi De Siervo, intervistato da Rai Radio 2, ha infatti nuovamente parlato della possibilità di trasmettere, nelle prossime tre stagioni, una partita di Serie A in chiaro. L'ipotesi era già stata avanzata dopo il lockdown, per evitare assembramenti nei bar e locali, ma non si è concretizzata.

L'AD ha spiegato che "c’è anche la possibilità che una partita vada in chiaro. Sarebbe da inserire nel nuovo pacchetto e potrebbe riguardare una gara del lunedì sera. Ma è una questione che va approfondita con attenzione". Un'assemblea di Lega è in programma domani, mercoledì 17 Febbraio, ma non si sa se la proposta di DAZN sarà messa ai voti o meno.

Il nodo da sciogliere è uno solo: la qualità e stabilità del servizio. Le indiscrezioni emerse nelle passate ore parlavano di una partnership tra TIM e DAZN per migliorare la qualità dello streaming ed evitare il rebuffering. De Siervo ha nuovamente spiegato che "l’elemento chiave per la scelta sarà la garanzia che tutti possano vedere comodamente le partite sul divano di casa propria. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati e verificati con attenzione".

L'offerta di DAZN prevede l'acquisizione del pacchetto con tutte le 10 partite della Serie A, di cui tre in coabitazione con Sky.