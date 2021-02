Diritti TV Serie A 2021-24: rispunta l'ipotesi di una partita in chiaro a settimana

Ancora nulla di fatto per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-24. Bisognerà aspettare giovedì per saperne di più, ma nel frattempo continuano a circolare indiscrezioni su cosa potrebbe accadere. Qualche anticipazione l'ha pubblicata l'agenzia ANSA.

Secondo quanto riportato, Sky avrebbe presentato un'offerta da 750 milioni di Euro a stagione per i tre pacchetti ed il Gold, a cui potrebbero aggiungersi 50-70 milioni di Euro a stagione qualora la Lega dovesse creare un canale Light.

Significativamente più elevata l'offerta di DAZN, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine è in vantaggio: la piattaforma OTT ha messo sul piatto 840 milioni di Euro per primo e terzo pacchetto che prevedono la trasmissione di sette partite a settimana in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Sky, a riguardo, ha offerto 70 milioni di Euro per i tre match in comune, che porta il totale a 910 milioni di Euro. La cifra potrebbe far gola alla Lega, in quanto vicina a quanto vicina alla somma incassata tre anni fa (973 milioni di Euro). Il difficile contesto economico, quindi, potrebbe portare anche ad un accordo per una cifra inferiore al miliardo di Euro, l'obiettivo che si era prefissato l'ad Luigi De Siervo.

Ansa però spiega che rispetto a quanto avvenuto in passato, la Lega starebbe valutando l'ipotesi di rimettere sul mercato il pacchetto numero 2 (comprensivo di tre gare in co-esclusiva), con una variazione: trasmettere una partita in chiaro per turno. Sky potrebbe avvalersi di Cielo e TV8, come fatto per l'Europa League, il che giustificherebbe l'offerta da 70 milioni di Euro. E' chiaro però che il tema è complesso e, come visto subito dopo il lockdown per il Coronavirus, richiede un intervento legislativo per modificare la Legge Melandri.