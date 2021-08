Diritti TV Serie A, accordo DAZN-Sky per la trasmissione nei bar

Mentre si parla dell'arrivo del canale DAZN su digitale terrestre, Il Sole 24 Ore riferisce che venerdì prossimo la Lega Calcio nel corso dell'assemblea ratificherà ed approverà l'accordo siglato tra DAZN e Sky per la trasmissione delle partite della Serie A nei locali pubblici.

Nello specifico, DAZN dovrebbe concedere i diritti tv delle 7 partite di Serie A per cui la piattaforma di streaming non ha acquisito i diritti, visto che per i clienti non business trasmetterà solo 3 partite a weekend.

L'accordo di distribuzione riguarda i clienti business ed una platea di 40-60mila esercizi commerciali tra cui figurano bar, ristoranti ed hotel sparsi sul territorio nazionale.

Centrale sarà il via libera dell'Antitrust, ma è bene precisare che non si tratterà di un accordo in esclusiva, il che apre anche le porte ad un possibile accordo addizionale con TIM magari utilizzando il digitale terrestre.

Ovviamente l'ufficialità dovrebbe arrivare solo nella giornata di domani, con il comunicato ufficiale della Lega Serie A. La scorsa settimana Sky ha siglato un accordo simile con Prime Video per la trasmissione via satellite delle partite di Champions League per cui ha acquisito i diritti.