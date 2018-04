Diritti TV Serie A, ad ore la pubblicazione dei pacchetti da parte di Mediapro

Dopo giornate di trattative ed incontri, Mediapro sarebbe ormai prossima alla pubblicazione ufficiale dei pacchetti della Serie A per il triennio 2018-2021. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, avverrà nella giornata di oggi la pubblicazione del tanto atteso bando, su cui vi è il riserbo più totale.

Dopo gli incontri tenuti qualche giorno fa con Sky e Mediaset Premium, infatti, gli spagnoli si sarebbero trovati di fronte ad un bivio: suddividere il prodotto per dare le esclusive alla compagnia che offrirà la quantità maggiore di denaro (come avviene in Premier League, per fare un esempio), o adottare un approccio tradizionale, allo scopo di tutelare sia i clienti che le varie compagnie.

Nel caso in cui la società iberica dovesse decidere di adottare il primo approccio, Sky ha già affermato che si è detta pronta a "soddisfare le aspettative dei presidenti", quindi potrebbe decidere di mettere sul piatto fino ad un miliardo di Euro, ovvero la cifra sborsata da Mediapro per acquistare i diritti dalla Lega.

Nel secondo caso, invece, Mediapro si troverebbe di fronte il muro dell'emittente satellitare, forte dell'accordo firmato una settimana fa.

Nel frattempo, come appreso da Digital-News, Mediapro ha invitato gli operatori a presentare le offerte attraverso un annuncio pubblicato sul proprio sito web in cui si legge che "in data odierna MediaPro Italia S.r.l. pubblica sul proprio sito (www.mediaproitalia.tv) l'Invito a presentare offerte per i Prodotti Audiovisivi del Campionato di Serie A relativo al triennio 2018/2021. Il menzionato Invito è riservato, così come previsto dalla normativa applicabile, agli Operatori della Comunicazioni. Si invitano tutti gli Operatori interessati a partecipare alla procedura competitiva e presentare le loro offerte in conformità con quanto previsto dall'Invito. Si ricorda che le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 21 aprile 2018. Tutte le offerte che non rispetteranno i requisiti richiesti, non verranno considerate da Mediapro".