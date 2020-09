Diritti TV Serie A, addio canale della Lega: svolta storica durante l'assemblea di ieri

Nel corso della riunione di ieri della Lega Serie A, è stata varata quella che può a tutti gli effetti essere definita una svolta storica per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio. A passare è stata la linea del presidente Paolo Dal Pino.

Il nuovo piano prevede la creazione di una media company che si occuperà della commercializzazione dei diritti televisivi del campionato italiano. A sorpresa, i 20 presidenti dei club riuniti a Milano hanno votato all'unanimità, nonostante le spaccature delle settimane precedenti.

A nulla sono serviti i tentativi di Lotito, che aveva proposto un'altra via, e di Aurelio De Laurentiis che più volte aveva parlato della possibile creazione di un canale della Lega su cui trasmettere le partite ed aveva discusso di un abbonamento unico mensile da 36 Euro. La media company dovrà ora trattare con i broadcaster.

L'assemblea di ieri è comunque stata un punto di svolta importante in quanto mette il primo paletto nella strada che dovrà portare all'assegnazione dei diritti della Serie A per il triennio 2021-23. Le venti squadre ancora non hanno preso una decisione sulle offerte pervenute dai fonti di investimento: alla fine hanno deciso di prendere un pò di tempo per approfondire le proposte delle cordate.

A dare man forte a Dal Pino ci hanno pensato Juventus, Milan, Torino, Roma e Fiorentino.