Diritti TV Serie A: l'AGCOM apre un'istruttoria per l'accordo TIM-DAZN

L'AGCOM, con una delibera pubblicata nella giornata di ieri 2 Aprile 2021, ha annunciato di avere aperto un procedimento nei confronti di TIM per l'accordo siglato con DAZN per la Serie A.

Il procedimento fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che si era pronunciata in precedenza sul caso Mediaset-Vivendi. Sotto la lente però non c'è solo il piano che prevede il potenziamento dell'infrastruttura in fibra ottica per favorire la trasmissione delle partite, ma anche l'accordo per la distribuzione dei contenuti DAZN su TimVision per i prossimi tre anni, che sarà operativo da luglio 2021.

Il Garante, nella delibera spiega che tale verifica ha l'obiettivo di verificare "l’eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo". Anche negli scorsi mesi AGCOM aveva deciso di aprire un'istruttoria simile su Vivendi, che è primo azionista di TIM e secondo di Mediaset.

Nell'ambito della verifica saranno presi ad esami vari aspetti tra cui ricavi, barriere all'ingresso, livello di concorrenza nei mercati interessati, dimensioni di efficienza economica dell'impresa, le sinergie derivanti dalle attività svolte nei mercati diversi e gli indici quantitativi di diffusione dei programmi.

Il termine finale per l'adozione del provvedimento finale è di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.