Diritti TV Serie A, l'Antitrust sulla tenuta delle reti: 'pronti a tutelare il campionato'

L'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A a DAZN ha portato con sè una serie di polemiche da parte degli utenti, i quali hanno espresso qualche perplessità sulla tenuta delle reti. In campo è scesa anche l'AGCM, che attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a MW Dow Jones, si è detta pronta a tutelare il campionato.

Filippo Arena, segretario generale di AGCM, in audizione alla Camera, ha spiegato che il Garante è "al corrente che qualcuno teme che possa esserci qualche impatto sulla tenuta delle reti in relazione al momento dell’inizio del campionato".

Per tale motivo, "l'AGCM rispetto alla copertura delle reti, è il soggetto competente. Per quanto riguarda il nostro profilo sono atti che stiamo seguendo da vicino, mi scuso ma non posso in questa sede dire granchè, anzi nulla, se non che è una questione che l’Autorità ha ben presente".

Arena ha proseguito affermato che in tempi idonei con l'avvio del campionato l'Autorità, qualora dovesse ritenerlo necessario, "adotterà le iniziative affinchè il campionato, che rappresenta un patrimonio un po’ di tutta la popolazione italiana, possa essere goduto secondo condizioni eque e non discriminatorie e non vessatorie per chiunque".

Sono state smentite le indiscrezioni circolate sulla stampa in merito alla convocazione di un tavolo tecnico a cui avrebbero partecipato anche alcuni operatori a DAZN. Arena ha infatti specificato che "l'attribuzione dei diritti calcistici è stata svolta secondo quel modello che è previsto dalla Legge Melandri per l’attribuzione dei diritti televisivi, ha vinto Dazn e ora a valle ci sono stati un’altra serie di accordi e un’altra serie di iniziative".