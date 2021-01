Diritti TV Serie A, aperte le buste: Amazon si tira fuori, DAZN in vantaggio su Sky

Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, Amazon si è tirata fuori dalla corsa per i diritti tv per la Serie A. Lo ha confermato l'amministratore delegato Luigi De Siervo, a margine dell'assemblea tenuta quest'oggi a Milano in cui sono state aperte le buste.

De Siervo infatti ha confermato che Amazon non ha presentato offerte in quanto "aveva chiesto un pacchetto sul modello del campionato inglese, che avrebbe stravolto la nostra strategia”. L'amministratore delegato della Lega ha spiegato che questa proposta non è stata accolta in quanto avrebbe cambiato radicalmente l'approccio del mercato: "abbiamo ritenuto di non dover modificare il nostro approccio al mercato, se è vero che è cool lavorare con certi operatori non è giusto che i tifosi debbano abbonarsi a una piattaforma in più per poche giornate. Inoltre, la politica di pricing di Amazon pone al centro più il marketing che il prodotto. Anche per il livello di investimenti hanno potuto mettere soldi sulla Champions League e sapevamo che avrebbero destinato il loro budget a quello”.

Sulla possibilità per Amazon di rientrare, De Siervo non ha chiuso le porte.

Ma a chi sono andate le buste quindi? Un'offerta è arrivata da DAZN, che a giudicare da quanto affermato da De Siervo potrebbe addirittura ottenere l'esclusiva o prendere il posto di Sky. "Dazn è diventata piattaforma dominante in alcuni mercati. Si propone di sostituire Sky come attore principale in Italia, anche Sky avrà la possibilità di competere e di superare l’offerta fatta da Dazn nelle trattative private" ha affermato il dirigente, che però ha spiegato come le offerte delle due emittenti siano incrociate. Al momento quindi la situazione vede DAZN in vantaggio su Sky per portare a casa il pacchetto più consistente

La palla ora passerà alle trattative private, che prenderanno il via a partire dal 5 Febbraio "con una nuova formula in un hotel, in sale diverse in cui la commissione incontrerà i soggetti invitati. Il notaio riceverà dai soggetti le offerte migliorative che verranno custodite in cassaforte fino all’8 febbraio per le offerte definitive".

Amazon può quindi accontentarsi per l'acquisto dei diritti tv della Champions League. Per capire dove seguiremo la prossima Serie A, bisognerà ancora aspettare un pò.