Diritti TV Serie A, in arrivo la sentenza sulle esclusive online di Sky

E’ attesa a giorni la sentenza del Consiglio di Stato sulle esclusive web di Sky, che come noto sono state bloccate con una decisione emersa negli scorsi mesi. Secondo quanto riferito da Milano Finanza, la sentenza dovrebbe arrivare prossimamente, in quanto ieri si è tenuta l’udienza al Consiglio di Stato.

Secondo le procedure tipiche della giustizia italiana, il responso arriverà entro una decina dei giorni, e lo stesso giornale riferisce che è altamente probabile che i giudici confermino il provvedimento preso in precedenza. La sentenza è molto importante in quanto proprio in questi giorni si sta giocando la doppia partita relativa ai diritti televisivi di Champions League e Serie A. Per la Champions, Amazon ha già provveduto ad acquistare i diritti per le partite del mercoledì sera, che trasmetterà in streaming su Amazon Prime Video.

Per la Serie A invece la situazione è in divenire: la Lega Calcio ha disposto la creazione di una media company da 1,6 miliardi di Euro, che si occuperà della rivendita dei diritti ai broadcaster. L’asta ancora non è stata lanciata, così come non sono stati pubblicati i bandi ufficiali, ma sul piatto ci sono i diritti di trasmissione per il triennio 2021-2024. Sky ha già manifestato interesse, ma bisognerà vedere le intenzioni dei concorrenti.