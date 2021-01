Diritti TV Serie A: al via l'asta tra Sky, Amazon, Netflix e canale proprietario

Con la fine delle festività natalizie, la Lega Serie A ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei diritti TV dei campionati 2021-2024, con cui prevede di incassare almeno 1,15 miliardi di Euro. La Lega ha pubblicato diverse modalità di vendita, che andranno a regolare la visione delle prossime tre stagioni.

Nel primo caso sono previsti tre pacchetti con tutte le 380 partite su satellite in esclusiva e su internet in co-esclusiva con il canale proprietario della Lega.

Viene regolata però anche la vendita mista, che si articola su tre pacchetti: uno con 266 match in esclusiva via satellite, digitale ed internet, uno con 114 partite via satellite, digitale ed internet ed un altro con 114 partite in esclusiva via internet.

Quest’ultimo pacchetto è particolarmente importante, in quanto dal momento che il Consiglio di Stato ha bloccato le esclusive via internet per Sky, potrebbe fare gola a broadcaster come Netflix ed Amazon che ha già acquistato i diritti tv per la Champions League in Italia. Sky, quindi, nel caso in cui dovesse aggiudicarsi il primo pacchetto dovrebbe rinunciare ai diritti tv per la trasmissione via web.

Non è da escludere nemmeno la creazione del canale della Lega, ma non è chiaro se attraverso un abbonamento mensile o meno.