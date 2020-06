Diritti TV Serie A: il calcio sarà in streaming, finisce l'era di Sky ed arriva Amazon?

La Serie A riparte stasera dopo il lockdown, e già si parla del prossimo triennio. Il motivo? I prossimi mesi saranno decisivi per l'assegnazione dei diritti TV del campionato, ma quella che dovrebbe partire a settembre potrebbe essere una stagione rivoluzionaria per il campionato, a livello televisivo.

In un lungo articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano si parla dell'attuale situazione del bando della Serie A, che al momento è fermo in quanto Sky, che resta il principale player del mercato, non avrebbe modo di partecipare in quanto in causa con la Lega Serie A per l'ultima tranche dei diritti non saldata durante l'epidemia. Ed il regolamento prevede che coloro che hanno in corso contenzioni non possono partecipare alla gara, ecco perchè bisognerà risolvere questa grana non di poco conto prima di procedere con la pubblicazione.

A ciò si aggiunge anche una Sky che sta mutando pelle e che con il lancio di Sky WiFi ha di fatto reso noto che intende puntare sulla telefonia fissa. Questo aspetto non è di poco conto in quanto escluse possibili follie per i diritti tv del calcio. Mediaset, dal canto suo si è di fatto tirata fuori, e la sentenza del Consiglio di Stato ha vietato a Sky l'acquisto di nuove esclusive online.

Quest'ultimo aspetto, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è destinato a cambiare profondamente il mercato, per la contentezza degli utenti.

Il bando molto probabilmente sarà disponibile a breve, e prevede quattro offerte: per prodotto (senza esclusiva per Sky), per piattaforma, per intermediario o per un partner che dovrebbe realizzare il canale della Lega di cui si è parlato anche tre anni fa.

Alla lista dei contendenti potrebbe aggiungersi Amazon, che in Inghilterra sta trasmettendo la Premier League su Twitch.

Il Fatto Quotidiano non esclude un'estensione di un anno dell'attuale contratto, per permettere a Sky e la Serie A di prendere tempo, ma sarebbe necessario comunque in intervento del Governo.

Insomma, le variabili sono tante, ma l'unica certezza è che il calcio italiano si muoverà sempre più in streaming.