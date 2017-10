Diritti TV Serie A: Canal Plus-Tim non parteciperà all'asta

Nuova pagina nell’ormai interminabile diatriba per i diritti TV della Serie A nel triennio 2018-2021. Secondo quanto si legge oggi su alcuni siti, la joint venture composta danon avrebbe alcuna intenzione di partecipare all’asta.

La motivazione di questa scelta sarebbe economica: il capitale sociale della società, infatti, sarebbe di soli 50 milioni di Euro, una cifra troppo bassa per poter competere nell’asta. Basti pensare che solo tre anni fa, Mediaset li ha acquistati per 300 milioni di Euro.

Proprio su Mediaset, sono in corso contratti tra il Biscione e Vivendi per risolvere la questione creatasi qualche mese fa, ma almeno ultimamente non sarebbero stati segnalati grossi passi in avanti. La società della famiglia Berlusconi, infatti, continua a pretendere il pieno rispetto del contratto, che solo sei mesi fa aveva portato la valutazione della pay tv a 760 milioni di Euro.

Secondo molti, una soluzione sarebbe potuta essere proprio l’asta per i diritti del massimo campionato sportivo del nostro paese, ma la decisione di Canal Plus e TIM rende problematico il tutto.