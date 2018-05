Diritti TV Serie A, i club ora sono preoccupati. Si al canale della Lega?

In attesa di conoscere l'esito dell'udienza prevista per oggi, davanti alla sezione impresa del Tribunale di Milano, i club di Serie A continuano ad essere preoccupati per la questione relativa all'assegnazione dei diritti tv per i prossimi tre campionati, dopo lo stop ottenuto da Sky nei confronti di Mediapro.

La decisione finale non dovrebbe arrivare prima di Lunedì prossimo, giorno in cui è prevista anche una nuova riunione d'urgenza della Lega Calcio convocata dal commissario Giovanni Malagò per discutere proprio della questione.

Nel frattempo, con il passare delle ore sarebbero aumentate le preoccupazioni dei club, i quali hanno lasciato trasparire anche una certa fretta, in quanto vorrebbero archiviare la questione già prima della chiusura dell'attuale stagione, prevista per il 20 Maggio con l'ultimo turno della Serie A.

Da parte di Sky arrivano segnali di distensione: la pay tv di Murdoch, infatti, sarebbe propensa a trovare una soluzione prima della fine del campionato, ma a quali condizioni? Gli scenari sono tanti: si passa da un nuovo bando pubblicato da Infront alla conferma di quello pubblicato da Mediapro, rivisto però sulla base delle indicazioni che darà il tribunale di Milano.

Cresce anche il fronte dei presidenti e club che sarebbero disposti a puntare su una distribuzione diretta delle partite, magari attraverso il tanto chiacchierato (e da tanti temuto) canale della Lega, una soluzione in extremis e di massima emergenza che fino ad ora è stata scongiurata ma che, qualora dovesse continuare la fase di stallo, sarebbe l'unica percorribile per evitare di lasciare gli utenti senza campionato. In totale i club sarebbero disposti ad accettare sarebbero 13-14.

Nel frattempo, l'eccentrico presidente Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria, parlando con alcune radio ha fatto sapere che "non cambierà nulla il prossimo anno" dal fronte dei diritti tv, ma ha affermato che "Sky s'è svegliata tardi". Ferrero non ha nemmeno chiuso l'ipotesi canale della Lega, chiudendo con "un accordo lo troveremo".