Diritti TV Serie A, dalla Lega arriva l'ultimatum a Mediapro. Sky prepara l'offerta

La decisione del giudice di Milano, che nella giornata di ieri ha di fatto bocciato il bando di Mediapro è destinata ad avere ripercussioni molto pesanti sui rapporti tra la Lega Calcio e la società spagnola, il tutto mentre manca sempre meno all'inizio della nuova stagione, che potrebbe cominciare senza una copertura televisiva.

La Lega, però, non intende fare alcun tipo di passo indietro ed attraverso un comunicato diffuso nella giornata di ieri ha ribadito l'ultimatum a Mediapro, che deve presentare la fideiussione entro il 22 Maggio, sottolineando che "la scadenza vale ancora, oggi più che mai".

Nel frattempo, Mediapro ancora non ha reso note le mosse che intende fare: i catalani infatti hanno quindici giorni di tempo per presentare ricorso alla decisione, che potrebbe anche essere rigettato costringendo quindi la compagnia a riscrivere da zero il bando. Facendo slittare ulteriormente la vendita dei vari pacchetti ai broadcaster.

Ovviamente in prima linea c'è Sky, che ha ribadito di essere "pronta come sempre a fare la sua parte con un'importante offerta che possa dare certezza a tutti gli appassionati e allo stesso tempo garantire il futuro dei club e di tutto il sistema calcio", ma è chiaro che al momento l'emittente satellitare non può presentare alcuna offerta in quanto, nonostante la decisione del Tribunale, i diritti restano ancora nelle mani di Mediapro.

Uno snodo importante sarà la riunione della Lega del prossimo 22 Maggio: in caso di presentazione della fideiussione da parte di Mediapro, i venti club di A torneranno in possesso dei diritti, ricominciando da zero.