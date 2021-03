Diritti TV Serie A a DAZN? I club pronti ad una perizia per valutare la qualità

E' in programma oggi la nuova assemblea di Lega per i diritti TV della Serie A che potrebbe concludersi nuovamente con un nulla di fatto. I nove club "dissidenti", che si sono astenuti nelle precedenti votazioni, hanno presentato una lettera all'amministratore delegato della Lega, Dal Pino, in cui spiegano le ragioni della loro scelta.

Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento e Spezia, nello specifico, nella missiva si soffermano su due punti: la qualità dello streaming che potrebbe offrire DAZN in caso di assegnazione, ma hanno anche replicato alle accuse di ostruzionismo mosse dai restanti 11 club che si sono schierati a favore della piattaforma di streaming.

Particolarmente interessante è la parte sulla qualità: le 9 squadre in questione infatti hanno chiesto nuovamente delle valutazioni extra, da parte di un perito, per verificare se DAZN sia in grado di coprire l'intero territorio nazionale con il suo servizio. E' innegabile infatti che l'aspetto relativo alla stabilità dello streaming sia stato più volte dibattuto tra i presidenti, ed infatti in questa nuova lettera si legge che "ritenevamo e riteniamo ancora che tali approfondimenti siano doverosi prima di prendere una decisione che vincolerà il nostro futuro nei prossimi tre anni e che, se si rivelasse sbagliata, condizionerebbe gravemente il futuro del calcio italiano. Troviamo inspiegabile che tali ovvi approfondimenti non si siano ancora fatti e sarebbe gravissimo che in loro assenza si procedesse all’assegnazione".

DAZN ha siglato una partnership con TIM proprio per ovviare a tali problemi, ed allontanare possibili polemiche, ma a quanto pare la questione è tutt'altro che è chiusa.