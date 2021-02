Diritti TV Serie A, DAZN in pole: oggi le contro offerte di Sky ed Eurosport

Giornata cruciale per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-24. Dopo le prime offerte presentate dai broadcaster, a cui non ha preso parte Amazon come ampiamente noto, quest’oggi gli altri operatori sono pronti a presentare le contro offerte ed i rilanci.

Diverse indiscrezioni pubblicate dai quotidiani nazionali, in pole ci sarebbe DAZN dopo la prima proposta presentata alla Lega Calcio. L’emittente che ha debuttato 3 anni fa in Italia ha presentato un’offerta vicina ai 793 milioni di Euro, con l’obiettivo di portare a casa il pacchetto più corposo attualmente nelle mani di Sky.

Proprio Sky però quest’oggi potrebbe giocare un ruolo importante, dal momento che la sua offerta è stata superata da DAZN. Appare quindi quanto mai scontato che la Pay TV di Comcast presenti una propria offerta, ma della partita sicuramente saranno anche Eurosport e Mediapro, che nella prima fase delle trattative hanno presentato le loro offerte.

Non è definitivamente tramontata la via che porta ad Amazon: il colosso di Jeff Bezos potrebbe rientrare qualora dovessero verificarsi determinate condizioni. Centrali però saranno le mosse di Sky, che come noto non potrà ottenere l’esclusiva per i diritti web.

Come sempre però vi terremo aggiornate con le ultime indiscrezioni dal fronte diritti tv Serie A.