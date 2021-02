Diritti TV Serie A, DAZN replica a Sky: 'noi come Netflix, Disney+ ed Amazon Prime'

Dopo la lettera inviata da Sky alla Lega Calcio in merito all'asse TIM-ZAN per la gara d'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A, la piattaforma di streaming ha immediatamente risposto alle accuse mosse da Sky.

Secondo DAZN, infatti, "la possibile acquisizione dei diritti TV della Serie A per le prossime tre stagioni da parte di DAZN, rappresenterebbe un’importante occasione per l’apertura del mercato della pay tv e sarebbe inoltre, l’occasione per l’accelerare in modo deciso il processo di digitalizzazione e ammodernamento del Paese”.

DAZN spiega che i propri contenuti continuerebbero ad essere fruiti attraverso i servizi di banda ultralarga di tutti gli operatori operatori telefonici, su un'ampia gamma di dispositivi compatibili. La società spiega che DAZN, come avviene per Netflix, Amazon Prime e Disney+, "rappresenta il futuro della distribuzione e della fruizione dei contenuti video che i consumatori possono vivere in assoluta libertà e comodità".

“Appare, da ultimo, particolare la preoccupazione espressa circa una penalizzazione dei tifosi che, si dice, non avrebbero più garantita una pluralità di visione, considerando che il mercato del calcio è storicamente caratterizzato da un soggetto dominante come anche emerso dalle recenti decisione di AGCM” conclude la nota.

L'assemblea decisiva è in programma per oggi, 26 Febbraio 2021, ma è sempre più probabile il rinvio della decisione.