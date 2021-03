Diritti TV Serie A a DAZN: Sky valuta il ricorso, rientra anche Mediaset in gioco?

L'assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN sta provocando in questi minuti una serie di reazioni ed aggiornamenti a catena. La svolta epocale che si appresta a vivere il calcio italiano è destinata a suscitare reazioni tra i tifosi, ma anche tra le emittenti televisive.

La votazione con 16 voti a favore e 4 contrari tenuta quest'oggi dalla Lega Calcio ha sancito il via libera definitivo all'offerta da 840 milioni di Euro a stagione presentata da DAZN, ma secondo quanto riportato dal quotidiano Milano Finanza, Sky starebbe valutando il ricorso.

La motivazione sarebbe legata a quanto emerso nell'assemblea di martedì scorso, quando un consulente si era riferito all'offerta come "la proposta di DAZN e TIM". I legali di Sky punterebbero proprio su quello che potrebbe sembrare un cavillo per annullare la votazione e procedere d'accapo. Di fatto, secondo gli avvocati di Sky, l'offerta che ha vinto non è quella presentata inizialmente solo da DAZN, ma anche di TIM. "Sono elementi, proseguono le fonti contattate da MF-Dow Jones, che darebbero appigli importanti per un ricorso in grado di contestare l'aggiudicazione dei diritti voluta dalla Lega" sottolinea il quotidiano economico.

Nel frattempo, però, si è anche aperto il fronte sulle tre partite da trasmettere in co-esclusiva ogni settimana. Sky è in pole position con un'offerta da 70 milioni di Euro a stagione, ma non sono chiare le mosse di Mediaset che potrebbe rientrare all'ultimo istante.