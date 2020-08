Diritti TV Serie A, De Laurentiis non molla: avanti col canale della Lega

Mancano poco più di dieci giorni alla presentazione delle offerte dei fondi per la minoranza per la media company della Serie A, in cui potrebbero confluire i diritti televisivi per il prossimo triennio, ma De Laurentiis non molla e va avanti con il proprio piano.

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, infatti, il presidente del Napoli Calcio intende continuare a puntare sul piano presentato ai club qualche settimana fa, che prevede un abbonamento unico da 36 Euro al mese per guardare tutte le partite. Non solo, DeLa avrebbe anche informato i colleghi degli altri club che è tempo che la Serie A produca e venda il prodotto autonomamente, senza far guadagnare gli altri.

Il business plan stilato dai suoi legali prevede la creazione di una media company interamente controllata dalla Lega Serie A. Questo aspetto avrebbe ottenuto l'interesse da parte di Udinese e Fiorentina, anche grazie agli introiti stimati a 20 miliardi di Euro in sei anni, una cifra elevata che però il patròn del Napoli ritiene anche facilmente raggiungibile, nonostante l'emorragia di abbonati a cui ha dovuto fare fronte la Lega negli ultimi anni.

Inizialmente però la Lega dovrebbe affidarsi ad una banca come finanziatore per il miliardo di Euro richiesto. La situazione è tutta in divenire. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega dove vedremo il calcio nel 2021.