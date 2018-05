Diritti TV Serie A, la decisione sul bando tra lunedì e mercoledì

Come noto, nella giornata di ieri si è tenuta presso la sezione imprese del tribunale di Milano l'udienza relativa al blocco al bando per i diritti tv della Serie A ottenuta da Sky ai danni di Mediapro.

Secondo quanto raccolto dall'ANSA, la decisione del tribunale dovrebbe arrivare tra lunedì e mercoledì. Si tratta di un passaggio molto importante in quanto il giudice dovrà decidere se il bando rispetta la normativa vigente o meno.

L'agenzia di stampa italiana riferisce che l'udienza di venerdì sarebbe stata definita da ambienti giudiziari "animata". Non è esclusa anche un'accelerata alla questione, ed in molti scommettono che già domani potrebbero arrivare le prime indicazioni, proprio per venire incontro alle esigenze della Lega che alla 13:30 si riunirà per discutere con urgenza della questione.

Le vie, comunque sono due: il giudice Carlo Marangoni potrebbe decidere di revocare la sospensione, accogliendo le richieste di Mediapro, facendo di fatto iniziare l'assegnazione e vendita di diretti interessati (ovvero i broadcaster), o confermare lo stop, aprendo una nuova fase.

Nel caso in cui dovesse verificarsi questa seconda ipotesi, gli spagnoli potrebbero essere costretti a riscrivere il bando.

In alternativa, non sembra essere totalmente tramontata l'idea del canale tematico della Lega, su cui vorrebbero puntare molti club per dare un'accelerata alla vicenda.