Diritti TV Serie A, domani la nuova assemblea di Lega: la situazione tra DAZN e Sky

Dopo il rinvio dello scorso 4 Marzo, la Lega Serie A si riunirà nuovamente domani, giovedì 11 marzo 2021, per discutere sul da farsi con i diritti televisivi del campionato per i prossimi tre anni. La situazione è ancora bloccata e preoccupa i vertici, soprattutto alla luce della scadenza del termine per l'assegnazione.

La situazione attuale vede 11 club a favore dell'offerta presentata da DAZN e TIM, e 9 astenuti. Per il via libera definitivo servono almeno 14 voti, e salvo clamorosi colpi di scena anche domani dovrebbe presentarsi lo stesso schema.

Sabato scorso Juventus, Inter, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Verona e Napoli hanno firmato una lettera indirizzata al presidente della Lega, Dal Pino e l'amministratore delegato De Siervo, per ribadire la loro contrarietà all'operazione fondi caldeggiata da alcune squadre. I club hanno infatti sottolineato che è necessario "procedere senza indugio all'assegnazione dei diritti" ed hanno minacciato "pretese risarcitorie".

Il 29 Marzo è la data di scadenza del bando, e se non si dovesse procedere con l'assegnazione entro tale data le offerte scadrebbero e quindi non sarebbero più valide. E' per questo che, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, club come Napoli, Inter, Atalanta e Juventus che sul campo sono acerrimi rivali si stanno adoperando per chiudere al più presto ed accettare l'offerta di DAZN e TIM, rigettando quella di Sky.

TIM ha dato delle garanzie sullo streaming, in particolare ai più scettici, a cui ha promesso una qualità pari a quella del satellite. Domani si saprà di più.