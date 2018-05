Diritti TV Serie A, domani la svolta? Mediapro davanti ai giudici per revocare il blocco

Domani, 4 Maggio 2018, potrebbe essere la giornata della svolta per la questione diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Alle ore 10, infatti, i vertici di Mediapro si presenteranno davanti al tribunale di Milano per l'udienza avente ad oggetto il blocco al bando richiesto ed ottenuto da Sky.

Un blocco, che di fatto ha gettato nell'incertezza più totale non solo i broadcaster, ma anche la Lega Calcio e soprattutto gli utenti, che a poco più di due mesi di distanza dall'inizio del nuovo campionato di Serie A, ancora non sanno quale emittente televisiva lo trasmetterà.

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani del nostro paese, non è completamente da escludere l'ipotesi che porta ad un rinvio dell'udienza, che vedrà protagonisti i legali di Mediapro e Sky davanti alla sezione impresa presieduta da Claudio Marangoni. La decisione finale, però, dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, in quanto la situazione richiede un intervento tempestivo vista l'urgenza.

Una volta ottenuto l'ok definitivo, Mediapro potrà procedere alla vendita dei vari pacchetti, facendo iniziare l'asta che sicuramente interesserà anche Sky, che proprio negli ultimi giorni attraverso un duro comunicato ha discusso la presa di posizione degli iberici sul campionato italiano.

E' prevista anche una riunione d'urgenza della Lega, convocata d'urgenza dal commissario Malagò.