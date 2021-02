Diritti TV Serie A: ancora nulla di fatto, non passa l'offerta di DAZN

Ancora una fumata grigia in Lega Serie A nella gara d'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-24. Nella riunione tenuta questa mattina a Milano, però, l'offerta presentata da DAZN ha ottenuto la maggioranza dei voti.

La proposta da 840 milioni di Euro a stagione di DAZN, messi sul piatto per ottenere la trasmissione in esclusiva di 7 partite a settimana a cui si aggiungono tre match in co-esclusiva, ha ottenuto undici voti a favore. La maggioranza, se si tiene conto che i club di Serie A sono venti, ma non abbastanza per il via libera: il regolamento stabilisce che l'offerta debba ottenere il via libera da quattordici club per l'ok definitivo.

Hanno votato a favore dell'offerta di DAZN Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese, mentre si sono astenute Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Non è chiaro quando le parti si riaggiorneranno, tanto meno se Sky e gli altri broadcaster abbiano intenzione di rilanciare.

Nella giornata di ieri era iniziata a circolare sul web la voce che voleva la Lega Serie A pronta a rimettere all'asta alcuni pacchetti, per massimizzare ulteriormente i ricavi magari facendo rientrare in gioco broadcaster come Mediaset ed Amazon. Nel frattempo, questa mattina DAZN ha risposto alle accuse di Sky.