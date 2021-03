Diritti TV Serie A, ancora nulla di fatto: l'offerta di DAZN resta bloccata

Come ampiamente previsto, l'assemblea di Lega riunitasi nella giornata di ieri non ha dato il via libera all'offerta di DAZN nella gara d'assegnazione ai diritti televisivi della Serie A 2021-24. Il tutto si è svolto mentre si fanno sempre più incessanti le voci che vogliono DAZN pronta a valutare il digitale terrestre come piattaforma.

Non sono cambiati gli schieramenti della partita: 11 club (Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) hanno dato il via libera all'offerta presentata dalla piattaforma di streaming, mentre gli altri 9 (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) si sono astenuti. Proprio questi ultimi in una lettera inviata alla Lega avevano chiesto una perizia sulla qualità del servizio di DAZN, soprattutto dopo il piano presentato da TIM che farà da partner tecnologico.

Nella nota pubblicata sul sito web ufficiale, si legge che "l’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi in video collegamento con la partecipazione di tutte le Associate. I club hanno approfondito con attenzione le offerte ricevute per i diritti audiovisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024 e proseguiranno la trattazione di questa importante tematica in una nuova Assemblea, prevista per la prossima settimana”.

Secondo quanto trapelato, il presidente Dal Pino avrebbe invitato le società a trovare un'unità di intenti per il bene del calcio italiano. Il 29 Marzo infatti scadranno le offerte.