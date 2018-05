Diritti TV Serie A: il giudice di Milano ha annullato il bando di Mediapro!

Clamorosa decisione del giudice del tribunale di Milano. E' notizia di qualche secondo fa che la Sezione Impresa ha accolto il ricorso presentato da Sky qualche settimana fa ed ha annullato il bando d'assegnazione dei diritti tv presentato da Mediapro.

Tutto da rifare, quindi, sia per la Lega Calcio, che ora dovrà pubblicare un nuovo bando per l'assegnazione dei vari pacchetti, che per la stessa Mediapro.

A questo punto, quindi, il pericolo che la Serie A 2018-2021 parta senza una copertura televisiva è sempre più vicino: una prima assoluta nella storia del campionato sportivo moderno.

Secondo quanto affermato dal giudice Claudio Marangoni nella sentenza, il bando è da ritenersi annullato in quanto non correttamente formulato ed anche perchè conteneva delle violazioni dei principi previsti dall'Antitrust.



In particolare, il magistrato sostiene che, i pacchetti preconfezionati pubblicati da Mediapro potrebbero inibire la libertà agli altri operatori, che sarebbero stati costretti a pagare una somma di denaro elevata per dei servizi televisivi.

E' prevista già nelle prossime ore una reazione della Lega Calcio, che probabilmente dovrà incaricare i propri legali di agire preventivamente per evitare un nuovo caos, dopo quello scatenato negli ultimi tempi.

L'eventuale conferma del bando, infatti, avrebbe permesso a Mediapro di vendere i vari pacchetti ad i broadcaster, passando quindi alla fase due. Una decisione del genere non era stata messa in preventivo da nessuno, probabilmente nemmeno dalla stessa Lega Calcio che si aspettava qualche modifica. Il giudice invece ha agito con forza, facendo ripartire tutto da zero e mandando il calcio italiano nel caos.



A Mediapro sono stati dati quindici giorni di tempo per presentare reclamo.