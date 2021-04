Diritti TV Serie A, ipotesi sdoppiamento per il pacchetto 2: ci sono Sky ed Amazon?

Mentre la nascita della Superlega ha scosso il mondo del calcio, ma nel frattempo in Lega Calcio di Serie A si continua a discutere dell'assegnazione del pacchetto 2 relativo ai diritti tv della Serie A, che comprende la trasmissione di tre partite a settimana in co-esclusiva con DAZN.

E' in programma quest'oggi infatti un'assemblea di Lega che si preannuncia infuocata dopo il terremoto dello scorso weekend. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, però, i 20 presidenti dovrebbero decidere per lo sdoppiamento del pacchetto, allo scopo di massimizzare i ricavi ma anche attrarre piattaforme di streaming come oTT.

L'offerta presentata da Sky da 87,5 milioni di Euro a stagione infatti non sembra soddisfare i club, che per allargare la platea di partecipanti all'asta e garantire un aumento dei ricavi potrebbero scegliere la gara dello spacchettamento.

E' indubbio che qualora dovesse verificarsi tale condizione, Amazon potrebbe essere della partita dal momento che anche in passato l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha spiegato che il colosso degli e-commerce ha deciso di non prendere parte all'asta in quanto avrebbe preferito un approccio di questo tipo. Sullo sfondo c'è anche Mediaset, che si è già aggiudicati i diritti di trasmissione per 104 partite in streaming della Champions League.