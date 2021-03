Diritti TV Serie A, ipotesi spacchettamento: partite su DAZN, Sky e Mediaset?

Il nulla di fatto dell'assemblea di Lega di ieri è stato seguito dall'appello del presidente Dal Pino di collaborare per il bene comune del calcio italiano. E secondo quanto riportato da Repubblica, qualcosa si starebbe mosso.

I nove club che si sono astenuti dalla votazione, infatti, hanno riaperto il capitolo Sky che per la maggior parte delle squadre sembrava essere sepolto. Sul tavolo c'è infatti sempre la questione del famoso canale della Lega, e molti presidenti hanno avanzato l'ipotesi di collaborare con la pay tv per sviluppare la piattaforma in vista del triennio 2024-27. L'idea è quella di iniziare a sviluppare il canale, fissare il prezzo del prodotto da vendere agli OTT e prepararsi ad un futuro in cui la Lega farà da fornitore. Tra gli 11 club che hanno votato a favore di DAZN, però, alcuni hanno evidenziato come ormai non ci sia più il tempo necessario dal momento che le offerte scadono il prossimo 29 Marzo.

Le sette big del campionato stanno spingendo per un'altra soluzione: lo spacchettamento delle partite. L'idea sarebbe di assegnare i diritti di 7 partite su 10 in esclusiva a DAZN, e di rifiutare l'offerta di Sky per le tre partite residue (che verrebbero trasmesse comunque in coesclusiva sulla piattaforma di Perform).

A quanto pare, infatti, si starebbe discutendo di un'ulteriore divisione dei match, con due che potrebbero essere trasmessi a Sky ed una, in chiaro, di lunedì. Quest'ultima potrebbe trovare sponda in Mediaset, che potrebbe avvalersi di qualche suo canale. Le piccole però stanno facendo muro proprio perchè sono quelle maggiormente interessate dalla partita del lunedì sera in quanto non giocano in coppa.

Tra DAZN c'è la convinzione di poterla spuntare, alla fine, e come abbiamo avuto modo di riportare nella giornata di ieri, sta valutando anche la possibilità di usare il digitale terrestre.