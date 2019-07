Diritti TV Serie A, si fa largo l'ipotesi del canale dedicato

Nuovi passi in avanti nella trattativa tra la Lega Serie A e MediaPro per la realizzazione di un canale dedicato al nostro campionato da lanciare nel triennio 2021-2024. Nella giornata di ieri si è tenuta a Milano l'assemblea dei club, che ha stabilito Lunedì 14 Luglio come data per la votazione finale alla proposta.

Nei prossimi giorni il colosso spagnolo presenterà l'offerta ai vertici della Lega, che a loro volta la faranno votare dalle venti squadre.

Secondo quanto riferito dall'Ansa e ripreso da Digital-News, complessivamente l'intesa tra le parti dovrebbe toccare quota 1,3 miliardi di Euro a stagione, una cifra che a giudicare dai rumor potrebbe soddisfare le richieste avanzate dalla Lega e dare il via ad una vera e propria rivoluzione nel mercato televisivo italiano. Alcuni club però avrebbero già lasciato intendere che sono disposti a dare parere positivo solo nel caso in cui Mediapro dovesse dare le giuste garanzie.

Tutti infatti ricorderanno la vicenda che ha tenuto banco solo un anno fa e che ha visto protagonista proprio il colosso multimediale iberico, che aveva messo sul piatto 1,05 miliardi di Euro a stagione per i diritti tv della stagione 2018-21, prima dell'assegnazione a Sky e DAZN.

Se l'accordo dovesse andare in porto, per la Serie A si tratterebbe si una crescita importante a livello di valore, rispetto ai 973 milioni di Euro a stagione incassati quasi 365 giorni fa.