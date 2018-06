Diritti TV Serie A, la Lega avvia i contatti con Sky, Perform e Mediaset

La questione sui diritti tv della Serie A si fa sempre più accesa, dopo il no alle garanzie incassato da Mediapro nel corso dell'assemblea dello scorso lunedì, che ha di fatto sancito il via alle trattative private per l'assegnazione dei pacchetti.

Trattative private che sono ufficialmente iniziate nella giornata di ieri, quando Sky, Perform e Mediaset sono stati ricevuti dalla Lega nell'ambito della prima giornata di contrattazioni. Oggi, invece toccherà a TIM, l'altro dei quattro operatori che hanno presentato offerte ma secondo quanto riportato dall'ANSA, sarebbe in programma anche un incontro con un soggetto quinto, di cui non si conosce l'identità.

Le trattative vere e proprie però ancora non sono cominciate. Quelli di ieri sono definiti da tutti come semplici confronti interlocutori, serviti più che altro agli operatori per chiedere chiarimenti sul bando che andrà a pubblicare la Lega, il quale avrà un prezzo minimo di 1,1 miliardi di Euro, ovvero quanto aveva accettato di versare Mediapro.

Proprio su Mediapro, resta da capire come si muoveranno gli iberici, ma secondo quanto filtrato, avrebbero già presentato un rilancio da 6,6 miliardi di euro in sei anni, più revenue sharing per realizzare un eventuale canale proprietario della Lega. Canale che, però, non sembra attualmente nei piani della Lega Calcio.

Mediapro però non sembra voler mollare e starebbe anche preparando un dossier da presentare all'attenzione del Governo e le altre forze politiche in cui mira a spiegare com'è stato effettuato e studiato l'investimento del gruppo nel mercato italiano, ma anche per denunciare il presunto ostracismo attuato dalla Lega Calcio nei loro confronti. I manager spagnoli starebbero anche studiando la via che potrebbe portare ad una causa contro la Lega.