Diritti TV Serie A, la Lega contro Mediapro: "rispetti gli impegni assunti"

La Lega va allo scontro con Mediapro sulla questione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021, in attesa della decisione del Tribunale di Milano a seguito del blocco al bando ottenuto da Sky.

La Lega di Serie A, al termine della riunione tenuta ieri pomeriggio, ha stilato una lettera sottoscritta all'unanimità da tutti i presidenti in cui invita Mediapro a rispettare gli impegni presi al momento dell'acquisto dei diritti.

"Auspicavamo che già oggi ci potesse essere una decisione dal tribunale di Milano, ma al tempo stesso ritengo che non sia così determinante il giudizio sull'adempimento contrattuale. Non capisco i nessi che esistono, è di buonsenso aspettare queste due settimane anche se potrebbero non essere necessarie in quanto, se Mediapro consegnerà la fideiussione, non c'è neanche bisogno di aspettare tutto questo tempo" si legge nella lettera firmata dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò, il quale ha già preannunciato che la Lega è già pronta con un piano B.

"Sotto il profilo legale non siamo in condizione di fare oggi altri ragionamenti" afferma Malagò, che sottolinea come, per fare questi altri ragionamenti "si deve essere titolari dei diritti e in questo momento non è così perché il titolare è un altro soggetto, ma anche deve adempiere a degli impegni".A tal proposito è stata già fissata una riunione per il 22 maggio alle ore 15.

Secondo quanto riferito dall'ANSA, quattro club della Lega avrebbero spinto per una linea dura, al punto che sarebbe stata chiesta la rescissione del contratto con Mediapro, a cui però è stato deciso di accordare fiducia. "La posizione della Lega A è che c'è un intermediario e il contratto prevede una serie di adempimenti. È importante che vengano eseguiti da Mediapro. L'unico intervento che può fare la Lega è intanto favorire il dialogo tra le parti" ha affermato Paolo Nicoletti.

Duro anche il presidente del Torino Calcio, Urbano Cairo, che pur riconoscendo come non si siano fatti passi in avanti, ha affermato che con ogni probabilità si troverà un accordo.

Nel frattempo, agli utenti non resta che aspettare.