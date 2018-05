Diritti TV Serie A, la Lega convoca un'assemblea per il 5 Giugno. Mediapro attacca

Del futuro dei diritti tv della Serie A 2018-2021, che sono tornati nelle mani della Lega Calcio, si discuterà il prossimo 5 Giugno nel corso di un'assemblea convocata dalla lega sportiva del nostro paese. Ad annunciarlo il presidente Gaetano Miccichè, che ha convocato un'assemblea per le 8:30 dedicata alla questione.

I diritti tv, come noto, saranno venduti ai singoli broadcaster attraverso trattative private, a seguito dell'approvazione della richiesta di rescissione del contratto di Mediapro. Proprio la società spagnola, che è risultata essere inadempiente nei confronti della Lega a causa della mancata presentazione della fideiussione, ha attaccato duramente la Lega Calcio.

La parola è stata data a Jaume Roures, il presidente di Mediapro, il quale ha affermato che dalla Lega sono arrivate richieste di garanzie "che nessuno ci aveva mai richiesto né qua in Spagna, né in Francia, né per la Champions League, né in nessun altro posto". Roures si è anche soffermato sulla fideiussione da 1,2 miliardi di Dollari chiesta dalla Lega, precisando che la Lega "ci hanno dato un termine di una settimana per presentare delle garanzie ma non ci hanno tolto i diritti tv" e lasciando aperti scenari che sembravano chiusi ma che aumentano ulteriormente la tensione e confusione intorno ad un tema che doveva essere archiviato già da qualche mese.