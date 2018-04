Diritti TV Serie A, la Lega convoca una riunione d'urgenza per discutere del caso Mediapro

La mancata presentazione della fideiussione da parte di Mediapro è ufficialmente diventata un problema per il calcio italiano. Ancora non siamo nel campo dello scontro totale, nonostante le avvisaglie, ma la questione è finita sotto l'occhio della Lega.

L'organo di gestione della Serie A, infatti, nella serata di ieri ha comunicato di "aver convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo Mediapro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021".

La notizia, inizialmente battuta dal sito web Calcio e Finanza, ha trovato conferma anche attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla Lega.

La possibile resa dei conti (la prima di una lunga serie, probabilmente), avverrà alle ore 14:00 di Giovedì prossimo.

La questione infatti si preannuncia tutt'altro che facile: c'è il serio rischio che il prossimo campionato di Serie A prenda il via senza alcun tipo di assegnazione dei diritti tv, soprattutto dopo la sospensione del bando richiesta ed ottenuta da Sky.

Resta sempre in piedi l'ipotesi del canale della Lega, ma le dichiarazioni diffuse la scorsa settimana da Malagò avevano allontanato l'ipotesi. Poi l'inaspettata sospensione e la mancata fideiussione.