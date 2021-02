Diritti TV Serie A, la Lega valuta nuove opzioni: Mediaset ed Amazon tornano in gioco?

A quanto pare, anche Mediaset potrebbe rientrare nella corsa ai diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-24. Secondo quanto riferito da vari siti, infatti la Lega Calcio starebbe valutando l'ipotesi di rimettere all'asta uno dei pacchetti per la trasmissione delle partite del nostro campionato.

Questo scenario potrebbe riaprire le porte a broadcaster che si erano sfilati come appunto Mediaset ma anche Amazon, che nella prima fase delle trattative si era sfilato in quanto aveva chiesto una modifica dei pacchetti che non è stata accettata dalla Lega Calcio.

Con la maxi offerta di DAZN sul piatto, e l'asse con TIM divenuto ufficiale, attualmente l'unico competitor per la piattaforma di OTT è Sky, che ha rilanciato in extremis scatenando le ire del servizio di Perform.

La Lega però è in odore di affari e mira a massimizzare i ricavi, ecco perchè sta valutando l'ipotesi di rimettere all'asta il pacchetto comprensivo delle 3 gare in co-esclusiva, per cui Sky ha offerto 70 milioni di Euro. La strategia della Lega Calcio prevede una modifica al pacchetto: chi se l'aggiudica infatti dovrebbe trasmettere due partite in modalità pay ed una in chiaro. Ecco perchè l'affare potrebbe fare gola sia a Mediaset che Amazon.

Nelle intenzioni della Lega questo pacchetto potrebbe arrivare a valere 150 milioni di Euro, il doppio rispetto alla somma offerta attualmente.

Secondo quanto riferito da fonti vicine al Biscione, i dirigenti starebbero vigilando attentamente sulla situazione, in attesa di sviluppi. Da Amazon invece non arrivano commenti.