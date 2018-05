Diritti TV Serie A, Mediapro attacca duramente Sky ed annuncia il ricorso

Dopo l'ultimatum arrivato dalla Lega Calcio qualche giorno fa, a seguito della decisione del Tribunale di Milano, che ha annullato il bando per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A 2018-2021, la parola passa a Mediapro, che ha duramente attaccato Sky in una nuova dichiarazione diffusa alla stampa.

Gli spagnoli, secondo quanto riferito dall'ANSA, hanno ufficialmente annunciato che presenteranno ricorso contro la decisione del Tribunale di Milano, ma si è anche duramente scagliata contro la pay tv di Murdoch rea, secondo gli stessi, di avere "il timore di perdere una posizione generante", scatenando "agitazione nel calcio italiano".

Mediapro si è sfilata dalle recenti polemiche, ed ha lasciato intendere che l'attuale situazione di stallo per i diritti tv della Serie A non è in alcun modo imputabile alla propria strategia di mercato. E' chiaro però che la decisione di presentare ricorso non farà altro che allungare ulteriormente i tempi per la rivendita dei vari pacchetti, in quanto per la sentenza sul ricorso potrebbe servire fino ad un mese, facendo slittare il tutto a fine giugno, quando mancheranno meno di due mesi all'inizio della nuova stagione.

Sugli attacchi della Lega, che aveva dato un ultimatum agli spagnoli per presentare le fideiussioni, Jaume Roures ha affermato che la società sta "parlando con la Lega sul tema della garanzia", ma ha sottolineato anche che le due vicende non possono in alcun modo essere collegate. Poi la stoccata (l'ennesima) a Sky: "io non ho fatto passi avanti, solo tante riunioni con Sky, che ha una posizione di privilegio nel mercato che non vuole perdere. Venderemo i diritti, siamo tranquilli. Se verrà bocciato di nuovo il bando, ne faremo un altro definitivo, in funzione di quanto dicono i giudici. Siamo convinti di avere ragione e non penso che con un nuovo bando ci perderemo".

Roures ha anche difeso l'investimento della sua società, definito "strategico" dal manager catalano, ma ha anche escluso di rientrare in un eventuale terzo bando della Lega come concorrente di Sky in quanto, secondo lo stesso "non ci sarà un terzo bando della Lega".

Sulla decisione del tribunale, Roures sostiene che "l'offerta non comprendeva contenuti editoriali e con l'attuale quadro normativo italiano si può commercializzare pubblicità. Il nostro bando permetteva a chi non voleva i 270 minuti e la pubblicità di comprare i pacchetti opzionali o facendo un'offerta condizionata. Ci sono molte maniere. Ma non si è cercato un accordo. Si è cercato un modo di creare problemi perché la gente e il calcio si sentano sotto pressione, a favore di Sky e contro di noi. Ma lo abbiamo già vissuto in Spagna, non ci crea problemi. E poi ciò che aumenta il prezzo al consumatore è la posizione dominante di Sky. Devono invece aumentare i ricavi del calcio, fermi da 8 anni. Sky li vuole mantenere così. Possibilità di mediazione? Ho avuto riunioni con Lega e Sky, anche dopo la causa, ma Sky non vuole un accordo. Vuole che si torni alla situazione iniziale, creando confusione, paura".