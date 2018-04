Diritti TV Serie A, Mediapro: "li venderemo sicuramente, non esiste solo Sky"

Un messaggio distensivo, quello inviato da Mediapro alla Lega Calcio sulla questione relativa alla vendita dei diritti TV per la Serie A 2018-2021, ma anche agli utenti preoccupati dopo lo stop al bando ottenuto da Sky.

A fare da portavoce ci ha pensato Jaume Roures, il socio del gruppo iberico il quale ha evidenziato come le intenzioni della società siano di vendere i diritti al cento per cento. La dichiarazione è stata rilasciata all'ANSA a seguito dell'importante riunione tenuta nella giornata di ieri a Milano con la Lega Calcio, che aveva espresso preoccupazione per l'incertezza creata a seguito del provvedimento ottenuto dal gruppo di Murdoch.

Proprio ai danni di Sky arriva una stoccata importante da parte di Roures. Lo spagnolo infatti, pur riconoscendo il ruolo importantissimo che riveste la pay tv, ha affermato senza mezzi termini che "non c'è solo Sky", sottolineando come "le offerte arriveranno. Mediaset mi ha fornito delle rassicurazioni, ed anche dopo l'accordo con Sky parteciperà al bando. Siamo nel 2018 ed esistono mille modi per far arrivare il calcio alla gente. In Spagna Telco e calcio hanno aiutato la digitalizzazione del paese portando la fibra da 2 a 6 milioni di punti".

Sulla sospensione del bando, Roures ha affermato di non essere per nulla preoccupata in quanto non ci sono le basi. "Non son sorpreso, tutti sapevano quello che sarebbe successo" afferma. "I diritti tv sono i nostri, ci appelleremo il ricorso e speriamo nel giudizio del Tribunale del 4 Maggio. Abbiamo detto che avremmo offerto 1,05 miliardi di Euro e lo abbiamo fatto. Avevamo detto lo stesso per il pagamento degli anticipi, e lo abbiamo fatto. Abbiamo anche affermato che verseremo la fideiussione e lo faremo entro il 26 Aprile" continua.

Dichiarazioni importanti sono arrivate anche dal commissario straordinario della Lega di Serie A, il presidente del CONI Giovanni Malagò. Il numero uno dello sport italiano, al termine dell'importante riunione ha affermato che "Roures ha tranquillizzato la Lega sull'intenzione e la volontà di rispettare gli accordi contrattuali a prescindere dall'esito del ricorso di Sky e la sospensiva del tribunale di Milano", ed ha dato per "garantita la certezza del rispetto degli impegni finanziari", e più che preoccupato si è detto dispiaciuto per il fatto che "ad oggi non possiamo annunciare chi trasmetterà le partite. Ne prendiamo atto, ma non è dipeso dalla Lega".

Sulla possibile creazione di un canale della Lega, Malagò è stato molto chiaro, "lo escludiamo, non è previsto dal bando".

La situazione, però, con il passare delle ore diventa sempre più surreale.