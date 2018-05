Diritti TV Serie A, Mediapro non dovrebbe presentare la fideiussione. Si riparte da zero?

Nella giornata di domani, 22 Maggio, Mediapro dovrebbe presentare nel corso della riunione della Lega Calcio la fideiussione a 1,2 miliardi di Euro relativa all'acquisto dei diritti tv della Serie A 2018-2021, finiti nuovamente nel calderone dopo la decisione del tribunale di Milano.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, però, la fideiussione non dovrebbe essere presentata, e la Lega potrebbe ricevere dagli spagnoli "solo" la proposta di un versamento di 200 milioni di Euro, che si andrebbero ad aggiungere ai 50 milioni di Euro più IVA già versati. Gli spagnoli dovrebbero anche proporre alla Lega la possibilità di rendere visibile il patrimonio netto non appena Orient Hontai terminerà l'ingresso in società.

Tuttavia, l'agenzia di stampa riferisce che i club sarebbero pronti a storcere il naso di fronte a questa eventualità in quanto non si sentirebbero sufficientemente garantiti da tale somma. Vale la pena notare infatti che le squadre di media-bassa classifica utilizzano grossa parte delle entrate provenienti dai diritti tv per il calciomercato, ed un'eventualità del genere rappresenterebbe un danno enorme.

La Lega, come spesso è accaduto negli ultimi tempi, si troverà di fronte ad un altro bivio: procedere con Mediapro e quindi aspettare l'esito del ricorso al bando, facendo slittare tutto ulteriormente, oppure adottare una linea dura.

Quest'ultima eventualità porta a tre ulteriori vie: pubblicare un nuovo bando, creare un canale monotematico o vendere direttamente i pacchetti ai boardcaster.