Diritti TV Serie A, Mediapro non ha presentato la fideiussione. Via al canale della Lega?

La giornata di ieri potrebbe aver dato una svolta molto importante alla questione relativa ai diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Mediapro, infatti, avrebbe dovuto presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di Euro a garanzia dell'importante investimento effettuato per accaparrarsi il campionato di calcio per i prossimo tre anni.

La Fideiussione, però, non è arrivata e gli spagnoli hanno chiarito che non arriverà fin quando non verrà sbloccato il bando, che è stato sospeso fino al prossimo 4 Maggio come richiesto a Sky nell'appello presentato al Tribunale di Milano.

Gli iberici hanno chiarito di aver certificato alla Lega di avere le spalle coperte "attraverso la consistenza patrimoniale della società madre", controllata per il 53 per cento dai cinesi di Orient Hentai Capital, e di aver confermato il tutto attraverso "il pagamento anticipato dei diritti", attraverso un versamento da 50 milioni di Euro più IVA effettuato lo scorso 26 Marzo. La Lega in tarda serata ha reso noto che i documenti e le certificazioni ricevute da Mediapro sono "al vaglio degli organi e dei legali della Lega".

A questo punto si apre una nuova pagina. Il commissario Giovanni Malagò, insieme ai più stretti collaboratori della Lega ed i club terranno un giro di consultazioni per capire la situazione e, soprattutto, ipotizzare un possibile scenario.

In un comunicato arrivato in serata, gli spagnoli hanno osservato che "la situazione giuridica creata pretestuosamente da Sky per difendere la sua posizione privilegiata nel mercato italiano, impedisce che la Lega possa garantire a Mediapro la piena ed incontrastata disponibilità dei Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchettò. Mediapro fornirà le garanzie necessarie alla Lega quando potrà disporre di tali diritti", ma "nel caso in cui la Lega Serie A decidesse di creare, insieme a Mediapro, un canale proprio per la distribuzione dei diritti della massima competizione italiana, Mediapro presenterebbe le garanzie in maniera immediata, perché i diritti non sarebbero più soggetti ad alcuna risoluzione giudiziaria".