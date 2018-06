Diritti TV Serie A, Mediapro presenta la garanzia ma la Lega la boccia

Mediapro non sembra voler mollare la presa dai diritti tv della Serie A e nonostante la durissima lettera inviata alla Lega Calcio, di cui vi abbiamo parlato ieri, ha fatto un tentativo in extremis per evitare una risoluzione del contratto che ormai appare inevitabile.

Secondo quanto affermato dall'ANSA, nella giornata di ieri in attesa dell'infocata riunione di oggi, Mediapro avrebbe presentato "garanzie patrimoniali formate dalla garanzia di Imagina (i soci attuali) e da una garanzia dei soci di Orient Hontai certificata da KPMG per un totale di 1,6 miliardi di euro", come rivelato dal presidente Jaume Roures a El Mundo, sulle cui colonne ha anche precisato che la società si sarebbe detta pronta "a seguito dell'accettazione formale delle garanzie da parte dell'assemblea a riprendere il processo di vendita dei diritti tenendo conto delle linee guida imposte dal Tribunale di Milano", che il 7 Giugno prossimo si esprimerà sul ricorso.

La Lega, però, non sembra aver accettato ed in una nota ha fatto sapere che le "ulteriori proposte verranno sottoposte all'attenzione dell'assemblea", ma "da una prima analisi le proposte presentate non sono redatte secondo i format previsti dal bando".

Le garanzie, però, secondo quanto filtra dalla Lega, non sarebbero state bollate come affidabili ed anzi, i vertici le avrebbero definite "confuse", in quanto presenterebbero vari pezzi messi insieme solo per raggiungere l'ammontare di 1,05 miliardi di Euro.