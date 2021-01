Diritti TV Serie A: anche Mediaset e Discovery interessate

L'inizio dell'anno si è aperto con la pubblicazione dei bandi per i diritti tv della Serie A, e come ampiamente prevedibile sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sui broadcaster interessati. Secondo Il Sole 24 Ore, anche Mediaset e Discovery starebbero guardando ai due pacchetti.

La situazione al momento è tutt'altro che semplice, anche alla luce delle incertezze economiche si girano intorno al mondo del calcio.

Vari siti parlano della possibile realizzazione di un canale della Lega, che permetterebbe all'organizzatore del campionato di racimolare 1,150 miliardi di Euro a stagione fino al 2024. Qualora l'ipotesi dovesse concretizzarsi, Sky potrebbe sicuramente dimostrarsi interessata ma, a giudicare da quanto pubblicato dal quotidiano di Confindustria, anche Discovery (con Eurosport) e Mediaset potrebbero essere della partita.

Ricordiamo che il bando della Lega dà agli operatori varie opzioni d'acquisto: è disponibile un pacchetto da 500 milioni di Euro per tutte le 380 partite, uno da 400 milioni di Euro per il digitale terrestre ed un ultimo da 250 milioni di Euro per internet. Non è da escludere anche una ripartizione mista: in questo caso si parla di un pacchetto con 7 partite a settimana in esclusiva per satellite, digitale ed IPTV, tre su satellite, digitale ed IPTV, e tre per l'IPTV.