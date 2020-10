Diritti TV Serie A, Mediaset pronta a sfidare DAZN ed Amazon per le partite in streaming?

Nel mondo del calcio italiano si sta ufficialmente aprendo l’era delle piattaforme di streaming. Dopo DAZN, che ha debuttato ormai tre anni fa con la Serie A, ed Amazon con la Champions League, potrebbe essere il caso la volta di Mediaset.

Secondo quanto affermato da Milano Finanza, infatti, la piattaforma di Pier Silvio Berlusconi potrebbe scendere in campo nella gara d’assegnazione dei diritti televisivi per le piattaforme digitali. Sky infatti come noto ha perso l’esclusiva e non potrà essere della partita, ecco perchè il Biscione potrebbe affidarsi a Mediaset Play per la trasmissione di parte della Serie A.

La notizia arriva a pochi giorni da una data cruciale per Mediaset, quella del 12 Novembre, quando è atteso il pronunciamento definitivo sulla vicenda SKY ed R2, che ha portato proprio alla decisione del Consiglio di Stato di bloccare l’esclusiva per i diritti web per calcio e film alla Pay tv di Comcast fino al 2022.

Mediaset quindi potrebbe affiancarsi a DAZN ed Amazon: la prima ha perso i diritti tv per la Champions League dopo che era data in vantaggio da tutti, la seconda invece potrebbe alzare la posta per ritagliarsi un ruolo importante anche nel nostro paese.

La pubblicazione dei bandi è prevista nelle prossime settimane: si partirà con i diritti tv per l’estero.