Diritti TV Serie A, Mediaset resta interessata, ma solo a "costi sostenibili"

Come noto, le garanzie presentate da Mediapro non sono state accettate dalla Lega Calcio, che nell'assemblea di ieri pomeriggio ha decretato il passaggio al vecchio sistema di assegnazione dei bandi attraverso trattative private.

E se Sky già tempo fa aveva lasciato intendere di essere molto interessata ad investire nel pacchetto per il campionato, anche Mediaset non si è sfilata completamente.

Il Biscione, che negli ultimi tempi è stata al centro di non poche polemiche dopo l'eliminazione dei canali in alta definizione, avrebbe intenzione di assicurarsi la prossima Serie A, senza però svenarsi.

La compagnia della famiglia Berlusconi, infatti, potrebbe presentare un'offerta per i diritti tv del campionato italiano, a patto che rientri in un'ottica di costi sostenibili. Almeno al momento non è arrivata dichiarazione ufficiale a riguardo, ma fonti Mediaset fanno sapere che i legali invieranno alla Lega le proprie manifestazioni di interesse nei confronti dei pacchetti.

E' però doveroso sottolineare che allo stato attuale ancora non è stato pubblicato il nuovo bando, e la decisione finale potrebbe arrivare solo entro il 13 Giugno. In pole position però sembra esserci Sky, che sin da subito ha portato avanti una battaglia contro Mediapro presentando anche un ricorso d'illegittimità contro il bando, che è stato accolto dal Tribunale di Milano.