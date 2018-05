Diritti TV Serie A: oggi Mediapro e Lega Calcio potrebbero rompere

E' il giorno in cui la questione relativa ai diritti tv della Serie A potrebbe registrare un cambio di rotta significativo, probabilmente definitivo. Oggi è infatti prevista una nuova riunione di Lega, che potrebbe varare la rottura definitiva con Mediapro.

Nel corso delle ultime riunioni, infatti, la situazione della società iberica è andata via via peggiorando, con la risoluzione del contratto scongiurata per pochissimo e solo a causa dell'assenza di alcune società.

Oggi però con ogni probabilità arriverà la rottura, in quanto nelle ultime ore sarebbe cambiata la posizione di Preziosi (Genoa), Percassi (Atalanta) e Campedelli (Chievo), che avrebbero deciso di accogliere l'invito di Gaetano Miccichè e Giovanni Malagò, che stanno spingendo per la risoluzione. Isolati invece Cairo e Lotito, che dovrebbero essere in minoranza , facendo quindi passare la linea del banchiere che rescinderà il contratto con Mediapro per inadempienza a causa della mancata fideiussione da 1,5 miliardi di Euro. La Lega non accetterà nemmeno le garanzie presentate nelle ultime ore, le quali saranno etichettate come "insufficienti".

Sul futuro, sono quanto mai chiare le parole di Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria: "Basta con Mediapro, facciamo un nuovo bando. Il Canale della Lega? Ci vogliono due anni e noi dobbiamo decidere subito, stavolta non possiamo tradire. Auspico anche un ringraziamento collettivo per Malagò che ci sta mettendo a disposizione la credibilità del grande manager e la sensibilità del papà dello sport italiano".

L'ipotesi più probabile è quella che dovrebbe portare ad una trattativa privata con Sky e Mediaset Premium, allo scopo di risolvere il tutto entro quindici giorni.