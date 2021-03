Diritti TV Serie A, oggi il secondo round: Sky ci riprova, Amazon e Mediaset alla finestra

Dopo l'assegnazione del pacchetto più corposo a DAZN, quest'oggi in assemblea di Lega si torna a parlare di diritti televisivi. Come abbiamo avuto modo di raccontare, infatti, la Lega ha deciso di non assegnare il pacchetto 2, comprensivo di 3 partite da trasmettere in co-esclusiva insieme a DAZN.

La pay tv di Comcast ha avuto tempo fino alle 14 per presentare una nuova offerta per il pacchetto che viene valutato 100 milioni di Euro a stagione, un importo di poco inferiore ai 70 milioni di Euro proposti in pasato.

Importante notare come non sia prevista alcuna trasmissione in chiaro per i match inclusi nel bundle (l'anticipo della domenica delle 12:30, quello del sabato sera ed il posticipo del lunedì sera), e non è chiaro se Sky abbia aumentato la posta in gioco o meno.

L'assemblea è convocata per le 18:30, ma non è escluso che si concluda con un nulla di fatto. In tal caso, infatti, si potrebbe procedere con la pubblicazione di un nuovo bundle che potrebbe attirare nuovi competitor, tra cui Mediaset ed Amazon che sono rimasti alla finestra in quanto hanno deciso di non partecipare all'asta principale.

Amazon, infatti, come spiegato dall'ad De Siervo ha scelto di non presentare alcuna proposta in quanto la Lega non ha modificato il bando, come richiesto.